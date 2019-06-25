استمرار برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال الأسبوع الماضي فعاليتي «الرياضيون صغار السن» و«الفن الموحد» في عالم دبي للرياضة المنصة الأكبر للرياضة في دبي والتي ينظمها سنوياً مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 110 أشخاص من عدة جهات بهدف دمج أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع من خلال الفعاليات الرياضية والفنية المختلفة.

يعتبر برنامج الرياضيون صغار السن من أهم البرامج المستمرة للأولمبياد الخاص في دولة الإمارات وهو أيضاً برنامج يتم تطبيقه في عدة دول منها أمريكا ومصر والبحرين وبريطانيا والذي يمنح الفرصة للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والأطفال من غير الإعاقة من عمر سنتين إلى سبع سنوات لممارسة الرياضة معاً على أيدي مدربين مختصين بهدف دمج الأطفال من أصحاب الهمم مع أقرانهم الأطفال الأسوياء في عمر مبكر.