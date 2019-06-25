الرميثي يفتتح استراحة المسرة في هيئة الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

افتتح معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة قاعة استراحة المسرة، في مقر الهيئة بدبي بحضور سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والمتعاملين.

وتعد استراحة المسرة إحدى مبادرات لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى تعزيز جوانب السعادة البيئية وخلق مقومات الراحة النفسية للموظفين والمتعاملين في الهيئة.

وأشاد معالي محمد خلفان الرميثي، بدور اللجنة وما تقوم به من خلق مبادرات وأفكار تساهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على مؤشرات السعادة الوظيفية وجودة الحياة العملية بواسطة توفير البيئة والمناخ المناسبين لتعزيزها. موضحاً أن الهيئة العامة للرياضة جزء من منظومة حكومية متكاملة تعمل وفق رؤى وتطلعات قيادة حكيمة جعلت من الإنسان وسعادته سر نجاحها وتقدمها، لذلك فإننا في الهيئة نعمل على دعم مسيرة التنمية الرياضية بشتى جوانبها الإدارية والفنية من خلال توفير بيئة مفعمة بمقومات السعادة وجودة الحياة تساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاج.

من جانبها، قالت حصة عبدالله الطنيجي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في الهيئة بأن استراحة المسرة اعتمدت في البداية على اختيار الاسم الذي اقترن بالسعادة والمنبثق، فكانت هي العنوان لاستراحة صُممت من أجل بيئة وظيفية سعيدة.