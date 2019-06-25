مشاركة إماراتية في ملتقى الإعلاميات الرياضيات بالقاهرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة التحضيرات لاستضافة الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي يقيمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل، وستمثل فيه دولة الامارات العربية المتحدة، الاعلاميتان آمنة مسعود وفرح سالم ، كما أكدت 12 دولة عربية حتى الآن مشاركتها في هذا الملتقى الذي يعد باكورة نشاطات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في دورته الجديدة.

وسوف يشتمل الملتقى على العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات المتخصصة التي يشارك فيها عدد من خبراء الإعلام الرياضي في الوطن العربي بهدف زيادة منسوب الخبرة والمعرفة لدى العاملات في الوسط الإعلامي الرياضي وخصوصاً من الجيل الصاعد.

وأوضح عوني فريج الأمين العام الناطق الإعلامي، أن الأمانة العامة للاتحاد تسلمت خلال الفترة الماضية ترشيحات الاتحادات والجمعيات واللجان والروابط .

وكان الزميل محمد جميل عبدالقادر (رئيس الاتحاد) ونواب الرئيس: د. تركي العواد وحسن خلف الله قد أجروا عدة لقاءات في مصر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وعدد من المسؤولين في مصر في الزيارة التي قاموا بها مؤخراً للتنسيق لأعمال الملتقى واختيار المحاضرين الذين سيتولون إدارة الجلسات.