مربط دبي يتألق في دولية منتون الفرنسية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شكل الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية، الحدث الجمالي المتميز في أول أيام منافسات بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية بفرنسا، مساء أول من أمس، وهي منافسات كشفت وجه البطولة التي وصفها المتتبعون بأنها النسخة الصريحة لبطولة العالم قبل أوانها.

وحققت خيول مربط دبي دي مزيان ودي شامخة ودي عسلية ودي شيهانة ودي شخاط ودي سينية أغلب المراكز المتقدمة في المجموعات. وأكد إنتاج مربط دبي، قدراته الجمالية المتفوقة في تنافس محتدم اجتمعت فيه أقوى المرابط العالمية وإنتاجها من الخيول ذات الجودة العالية من دول الخليج العربي وأمريكا وأوروبا،.