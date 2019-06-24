كاراتيه شرطة أبوظبي يواصل إنجازاته

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي للكاراتيه إنجازاته الرياضية بفوزه بالمركز الثالث لمسابقات القتال الجماعي، ومسابقة الكاتا للرجال في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2019.

وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن منتخب شرطة أبوظبي قدم مستوى رياضياً متميزاً طيلة الموسم الرياضي، من خلال خوضه خمس بطولات متتالية، وتحقيق انتصارات متوالية، محافظاً بذلك على مكانته في منصات التتويج.

موضحاً أن الإنجازات جاءت نتيجة للاستراتيجية التدريبية التي نفذها مركز التربية الرياضية الشرطية، بإشراف رئيس قسم المسابقات والمنتخبات الرائد حسين الحمادي ومدير فرع الفنون القتالية النقيب أحمد الراشدي ومدير فرع المنتخبات الملازم أحمد الجهوري بقيادة المدرب ياسر عامر.