اتحاد الكرة يناقش التعميم السنوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت الإدارة القانونية باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل لمناقشة التعميم السنوي رقم (1) للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019/‏‏2020، بحضور المستشار محمد المهيري مدير الإدارة القانونية بالاتحاد والدكتور محمد الدوري المستشار القانوني وغانم الغوانمة المستشار القانوني في لجنة دوري المحترفين والإدارات وبمشاركة إداريي وممثلي كافة الأندية.

واستعرضت ورشة العمل بنود التعميم السنوي لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد وفتح باب مناقشة بنوده مع الأندية للاستماع لآرائهم بهدف تيسير العمل الإداري في معاملات اللاعبين.

وخلال فعاليات الورشة تقدمت الأندية بطلب تعديل ثلاثة بنود في التعميم السنوي وهي بند تحديد عدد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجاء الطلب بعدم وضع عدد محدد.