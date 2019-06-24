14 ميدالية للإمارات في «نور سلطان للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أضاف منتخبنا الوطني للجوجيتسو 6 ميداليات ملونة في منافسات أمس، اليوم الختامي لبطولة نور سلطان الكبرى بكازاخستان، ليرتفع رصيد صقور الإمارات في البطولة إلى 14 ميدالية.

وأقيمت البطولة بنظام الحزام المفتوح، بمشاركة 9 دول، وتعتبر نقاطها مؤهلة إلى الألعاب العالمية 2021 بسان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل منتخبنا في البطولة 18 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان.

وكان لاعبو منتخبنا الوطني قد حققوا 8 ميداليات ملونة في منافسات، أول من أمس، وأضاف لاعبونا لليوم الختامي 6 ميداليات ليرتفع رصيد الإمارات إلى 14 ميدالية ملونة، وقد توج عمر الفضلي ووديمة اليافعي بذهبيتين، وثلاث فضيات لريم عبد الله، ومهرة الهنائي، ومها الهنائي، وبورنزية لعبد الله الجنيبي.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس الإدارة مسؤول الأندية بالإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات في هذا المحفل الآسيوي، حيث تعد البطولة استعداداً لما هو قادم من المسابقات وخصوصاً بطولة العالم نوفمبر المقبل.