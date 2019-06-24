توريس «المنهك» يفضل التدريب

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أقر المهاجم الدولي الإسباني السابق فرناندو توريس الأحد بأن جسده لم يعد قادراً على تحمل المتطلبات البدنية لكرة القدم، ولهذا السبب اتخذ قرار الاعتزال مع رغبة في عدم الابتعاد نهائياً عن اللعبة لأنه يمني النفس بأن ينتقل إلى التدريب مستقبلاً.

وأعلن توريس (35 عاماً) عن قرار الاعتزال في حسابه على تويتر، قائلاً «لدي شيء مهم سأعلنه بعد 18 عاماً مليئة بالشغف، حان الوقت لإنهاء مسيرتي كلاعب في الملاعب».

ثم عقد أمس مؤتمراً صحافياً في اليابان حيث يخوض عامه الأخير كلاعب في صفوف ساغان توسو، أشار فيه إلى أنه شخص لا يرضى إلا أن يكون قادراً على تقديم أعلى المستويات «وأريد دائماً أن أكون صادقاً مع نفسي وأؤدي على المستوى الذي أعتقد أنه يجب علي ذلك».