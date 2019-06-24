مخيم «ضباط القوات المسلحة في أبوظبي» جاهز للصيف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يرحب فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وجهة الترفيه والضيافة الرائدة في أبوظبي، بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة للاستمتاع بالمرح في المخيم الصيفي المخصص لهم، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدى 14 عاماً منذ انطلاقته للمرة الأولى في عام 2005، حيث يمكنهم ممارسة الرياضة، واكتساب المهارات العلمية الحياتية.

وخلال المخيم الصيفي ستتاح الفرصة للأطفال لممارسة الرياضات المفضلة لديهم، بما في ذلك كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم والجمباز والزومبا وكرة الماء والبولينغ والسباحة والرماية وفنون الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الإبداعية في ورش الفنون والحرف اليدوية. ومع استكشاف مجموعة واسعة من الفرص المثيرة، ستساعد الأنشطة الأطفال المشاركين أيضاً على اكتساب وتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية المهمة في العمل الجماعي.