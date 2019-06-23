إيتو يحث صلاح على الانضمام لبرشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقدم صلاح أداء مذهلا مع ليفربول، منذ انضمامه للفريق الإنجليزي في يونيو عام 2017، حيث أحرز معه 71 هدفا في 104 مباريات بمختلف البطولات، قاده خلالها للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وارتبط صلاح بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أكثر من مرة، لكن إيتو /38 عاما/، الذي قضى خمسة أعوام في صفوف برشلونة منذ عام 2004 يرى أنه يتعين على هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين الانضمام لقلعة (كامب نو).

وصرح إيتو، الذي لعب في صفوف فريق الشباب بالريال قبل انتقاله لبرشلونة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "أعتقد أن انضمام صلاح لبرشلونة سيكون أفضل بالنسبة له".

أوضح اللاعب الكاميروني "ريال مدريد منحني الفرصة للرحيل عن أفريقيا، لكني أعرف أسلوب برشلونة، وأعتقد أنه سيكون أفضل بالنسبة لصلاح".

أضاف إيتو "إذا سنحت له الفرصة اللعب في أفضل دوري في العالم، وهو الدوري الإسباني، فينبغي عليه التوقيع لبرشلونة".

واختتم إيتو تصريحاته قائلا "محمد صلاح لديه كل شيء ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويقود صلاح، الفائز في العامين الماضيين بجائزة أفضل لاعب أفريقي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر.

ويطمح صلاح لقيادة منتخب (الفراعنة) لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، واستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2010.