افتتاح «آسيوية الشطرنج الفردية للمدارس»

المصدر: طشقند - البيان الرياضي

افتتح هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج في مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور تيمور باهدور معاون وزير الرياضة، والسيد حسين تورديالييف ريس منطقة شمال وأواسط آسيا بمشاركة 200 لاعب من 20 دولة آسيوية، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 29 يونيو الجاري.

وأكد هشام الطاهر أن الاتحاد الآسيوي يولي أهمية خاصة لبطولات الفئات العمرية، لأنهم أمل المستقبل للشطرنج من أجل الحفاظ على الصدارة الآسيوية للشطرنج العالمي، وقد اختتمت مساء أول من أمس، فعاليات بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج السريع للفئات العمرية تحت 7 و9 و11 و 13و15 و17 للذكور والإناث، وقام هشام الطاهر بتكريم الأبطال.