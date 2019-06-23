«الدراجات» يعسكر في إيطاليا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات اجتماعه الدوري مساء أمس بالشارقة برئاسة أسامة أحمد الشعفار وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة اللعبة في المرحلة المقبلة واتخاذ العديد من القرارات المهمة بعد مناقشة التوصيات المرفوعة من اللجان المختلفة ومن بينها الموافقةعلى إقامة معسكر إعداد خارجي في إيطاليا لمدة 21 يوما للاعبين النخبة في منتخبي الكبار والشباب وذلك في إطار إعداد وتحضير اللاعبين للبطولات العربية والقارية للطريق المقبلة.

واعتمد مجلس الإدارة برنامج سباقات الموسم الجديد 2019- 2020 المقدم من اللجنة الفنية والذي تضمن تنويع أماكن إقامة السباقات لتقام في مختلف مناطق الدولة تلبية لتوصيات الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها السابق وإضافة سباقات جديدة للمضمار لدعم استعدادات اللاعبين واللاعبات للبطولات العربية والقارية للمضمار .