«دبي الرياضي» والقنصلية الهندية يحتفلان باليوم العالمي لليوغا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شارك الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات في فعاليات اليوغا التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي وعدد من الدوائر الحكومية في دبي أول من أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، وأقيمت في عدد من مناطق دبي هي حديقة زعبيل، وجزيرة النخلة ومنطقة جميرا، العديد من مراكز اليوغا بدبي.

حضر الفعالية داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، شري فيبول القنصل الهندي في دبي، عوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس نادي رحالة الإمارات، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «أصبحت دبي في صدارة المدن التي تدعم رياضة اليوغا، وذلك بفضل التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية التي تعمل على إبراز مكانة دبي عالمياً، ونتقدم بالشكر إلى بلدية دبي التي ساهمت في نجاح هذا الحدث بتوفير هذا المكان الواسع لاستضافة هذا الحدث الضخم وفتحت أبواب حديقة زعبيل للجمهور للمشاركة في هذا الحدث العالمي بالمجان».

وأضاف حارب: «تستضيف دبي العديد من فعاليات اليوغا على مدار العام بينها فعاليات في محمية المرموم الطبيعية، وفي المدينة المستدامة، وفي الصالات والأندية الرياضية، وغيرها من المناطق، إلى جانب هذا الاحتفال السنوي الذي ينظم في مثل هذا اليوم من كل عام بمناطق مختلفة، ويشارك فيه الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات المهارية في اليوغا من داخل وخارج دولة الإمارات، ونحن فخورون بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص لها الريادة والسبق في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي».

واختتم سعيد حارب: «حرص مجلس دبي الرياضي، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لاستضافة هذا الحدث العالمي منذ إطلاقه عام 2015، لتحقيق النجاح المتكامل له ولتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ولإبراز الفوائد الصحية والرياضية من ممارسة اليوغا، وتعمل كافة المؤسسات في دبي على تشجيع المقيمين فيها على اتباع نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني باستمرار».