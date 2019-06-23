الرياضات البحرية يطلق بطولة زوارق فورمولا 4 رسمياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية اعتماد إقامة منافسات بطولة الإمارات للزوارق السريعة - فورمولا 4 - رسمياً ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 كفئة جديدة تدعم انطلاقة المواهب الإماراتية والشباب نحو العالمية.

وبارك مجلس إدارة الاتحاد القرار الجديد في اجتماعه الدوري الثالث لعام 2019 برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد وحضور أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد والأعضاء في مقر الاتحاد في الحضيبة بدبي. وناقش الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ القرار الجديد مشيدين بالتجاوب والترحيب الكبير الذي وجده قرار إضافة الفئة الجديدة من الأندية البحرية في الدولة والتي تعنى بتنظيم هذه الفعاليات.

كما تطرق الاجتماع إلى ترتيبات الموسم الجديد واعتماد الجدول الزمني الخاص بالأنشطة والفعاليات بالتنسيق مع الأندية البحرية في الدولة.