أسرة الرياضة تودع الكابتن عيد فيروز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

شيع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام وعدد كبير من الرياضيين ورؤساء الأندية بالمنطقة الشرقية، الكابتن عيد فيروز المسماري اللاعب السابق لمنتخب الإمارات للتايكواندو، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس إثر عله لم تمهله طويلاً، ويعتبر الراحل من مؤسسي اللعبة في الفجيرة والمنطقة الشرقية، و بدأ عيد فيروز كلاعب هاوٍ ، وحاز عدداً من الأحزمة المنوّعة، ثم صار لاعباً بالمنتخب الوطني ومن ثم مدرباً للعبة، بعد ذلك اتجه إلى مجال التحكيم.

وتتقدم أسرة القسم الرياضي في جريدة «البيان» بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الراحل عيد فيروز، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. و(إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)..