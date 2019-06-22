هاري كين يتزوج بصديقة الطفولة

المصدر: البيان الالكتروني

تزوج كابتن منتخب إنجلترا، ونجم فريق توتنهام، هاري كين، بصديقة الطفولة كيت غودلاند، التي رافقته منذ الصغر.

ونشر هاري كين صورتين يظهر فيها مع زوجته في يوم زفافهما، معلقا عليها بالقول: "أخيرا تزوجت من صديقتي المفضلة!." بحسب سكاي نيوز عربية.

وظهر كين في الصورة وهو يقبل جبين زوجته، مرتديا سترة بيضاء وربطة عنق سوداء.

ونشر حساب توتنهام على "تويتر" تغريدة يهنئ فيها كين، كما حرص عدد من اللاعبين على التعليق على منشوره على "إنستغرام"، منهما نجم مانشستر سيتي فابيان ديلف، وزميل كين السابق في توتنهام، جيمي ريدناب.