تشيك إلى تشيلسي مستشاراً فنياًًً

المصدر: لندن - أ ف ب

سيعود حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المستشار الفني بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثلاثين في أواخر مايو الماضي، كما أعلن أمس النادي اللندني ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيشغل تشيك دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا، وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ رحيل مايكل إيمينالو قبل حوالي سنتين.

وأصدر تشيلسي بيانا أكد فيه أن «بيتر تشيك يعود إلى تشلسي كمستشار فني». ورد تشيك بقوله «أشعر بالامتياز لكوني أحصل على هذه الفرصة بالعودة إلى تشيلسي مرة جديدة في محاولة لخلق أعلى مستوى من الأداء لمواصلة نجاحات الفريق في السنوات الـ 15 الأخيرة».