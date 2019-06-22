الأمريكية ليندسي.. أسرع هدف في المونديال

المصدر: لوهافر - د ب أ

باتت ليندسي هوران مهاجمة منتخب أمريكا، صاحبة أسرع هدف في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في فرنسا، وذلك بعد أن سجلت الهدف الأول لفريقها في شباك السويد، أول من أمس، بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

وتلقت هوران كرة عرضية من زميلتها سامنثا مويس لتضع الكرة في شباك هيدفيج ليندال حارسة مرمى السويد، لتعلن تقدم فريقها بالهدف الأول. وتقدم المنتخب الأمريكي للسيدات 1 / صفر على نظيره السويدي، بعد نهاية الشوط الأول للمباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للمسابقة.