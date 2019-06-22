ختام بطولة آسيا الفردية للشطرنج في الصين

اختتمت مساء أول من أمس في مدينة «شينغ تاي» في الصين، منافسات بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات للشطرنج بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 15 دولة آسيوية، حضر حفل الختام وتوج الفائزين، هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بحضور «أبيجال تيان هونجوي» الأمين العام للاتحاد الصيني للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة

ونجح بطل فيتنام الأستاذ الكبير «لو جوانغ ليم» في أن ينتزع لقب بطل آسيا للرجال بجدارة برصيد 7 نقاط من 9 جولات، بينما حل في المركز الثاني أربعة لاعبين برصيد 6.5 نقاط وهم بالترتيب: الثلاثي الهندي مورالي كارتيكيان وسيتورامان ونارايانان، وبطل كازاخستان رينات جوماباييف، وجاء ثالثاً برصيد 6 نقاط كل من الإيراني علي رضا فيروزا والهندي أبيجيت غوبتا ليكملا معاً عقد المتأهلين إلى المونديال التي تستضيفها مدينة خانتي مانسيسك الروسية في سبتمبر المقبل. بكين - البيان الرياضي