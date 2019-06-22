فرانك لامبارد.. مهمة جديدة

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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لفت الإنجليزي فرانك لامبارد الأنظار إليه كمدرب، على الرغم من حداثة تجربته، مثلما فعل عندما كان لاعباً، خاصة في صفوف تشيلسي اللندني. ويتطلع المدرب الشاب للتأكيد على نجاحه في مهنته الجديدة، مثلما كان متميزاً في مهامه كصانع لعب وهداف من الطراز الأول.

عدد المباريات - فوز - تعادل - خسارة - نسبة الفوز

57 - 24 - 17 - 16 – 42.1%

01

موسم واحد في مهنة التدريب لفت به لامبارد أنظار ناديه القديم تشيلسي الباحث عن العودة إلى منصات التتويج، وتمكن لامبارد من قيادة ديربي كاونتي إلى المباراة الفاصلة المؤهلة للبريمرليغ، إلا أنه خسر أمام صديقه وزميله في تشيلسي جون تيري الذي قاد أستون فيلا إلى أعلى درجات الكرة الإنجليزية.

13

أمضى فرانك لامبادر 13 موسماً في أحضان الفريق اللندني الأزرق، نجح خلالها في مساعدة الفريق في الحصول على 13 لقباً أهمها دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ولقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

274

تمكن لامبارد من تسجيل 274 هدفاً خلال مسيرته الرياضية، وذلك ضمن 647 مباراة لعبها مع مختلف الأندية، محققاً نسبة تسجيل بلغت 0.42 في المئة هدفاً في المباراة، وهي الأعلى للاعب وسط في أعلى درجات الكرة الإنجليزية.

102

احتل لاعب الوسط المتميز المركز الرابع بين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تمكن من صناعة 102 هدف مع أندية ويستهام وتشيلسي ومانشستر سيتي آخر الأندية التي لعب لها في البطولة الإنجليزية.