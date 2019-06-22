مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر

المصدر: بوينس ايرس - د ب أ

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً إلى إصابته بمرض الزهايمر. ونشر مارادونا أسطورة نابولي الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة «إنستغرام» قال فيه: لست في مرحلة الموت. وأضاف مارادونا (58 عاماً): أسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر. وأضاف «إنه مرض بشع، الناس تموت منه، لكني لست في مرحلة الموت».

وقرر مارادونا قبل نحو أسبوع الرحيل عن منصب المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء.

وذكر موقع «فيلو دوت نيوس» الأرجنتيني أن اللاعب الأسطوري السابق قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس، بسبب نصائح الأطباء الذين أكدوا له على أهمية المزيد من الاهتمام بحالته الصحية.