أوساكا تودّع «برمنغهام للتنس»

المصدر: برمنغهام - أ ف ب

أصبح الباب مفتوحاً أمام الأسترالية أشلي بارتي لتصدر ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى من الدور الثاني لدورة برمنغهام الإنجليزية في كرة التنس.

وسقطت أوساكا أول من أمس أمام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين ودون مقاومة تذكر 2-6 و3-6، فيما تأهلت بارتي المصنفة ثانية إلى ربع النهائي بفوزها السهل على الأميركية جنيفر برايدي 6-3 و6-1.

وأقرت أوساكا قبيل دورتها الأولى لهذا الموسم على الملاعب العشبية بأنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة اللعب بثقة وارتياح على هذا النوع من الملاعب، لكن من المؤكد أنها لم تكن تتوقع أن تسقط عند حاجز الدور الثاني بهذه الطريقة.

وأصبحت اليابانية، المتوجة بلقبي فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019، مهددة بأن تدخل إلى بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وهي تفتقد إلى وتيرة اللعب على الملاعب العشبية.