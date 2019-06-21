الرميثي: رابطة الأندية المحترفة تُلبي التطلعات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وبما يدعم رياضة كرة القدم، وينعكس إيجاباً على تنافسية الأندية والمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة، وكافة الأعضاء في مقر الهيئة بدبي.

وجاء القرار بعد استيفاء الرابطة للاشتراطات واجبة التنفيذ لعملية الإشهار، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بالتأسيس، والتي ضمت فريقاً من خبراء الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ولجنة دوري المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وقال معالي محمد خلفان الرميثي: «رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، تلعب دوراً كبيراً في تطوير منظومة الرياضة في الدولة، وتأتي هذه الخطوة، بعد دراسة متأنية للاشتراطات والمعايير الوطنية والقواعد الدولية في تأسيس الروابط المرتبطة بكرة القدم، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وتلبية تطلعات محترفي كرة القدم وجماهيرها».

وسبق إشهار الرابطة عقد ورش عمل واجتماعات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات لكرة القدم والرابطة، لمناقشة كافة تفاصيل الجوانب المتعلقة بتأسيس رابطة تتوافق مع النظم العالمية والتوجهات الدولية.

والجدير بالذكر، أن مراحل تأسيس الرابطة استغرقت قرابة سبعة أشهر من المناقشات والاجتماعات المتبادلة بين الهيئة واتحاد الكرة والرابطة، وتم وضع كافة اللوائح الخاصة بالاعتماد، بما يتوافق مع أحكام القواعد الدولية، والسيادة الوطنية، والمعايير المتفق عليها من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل خروج الرابطة بشكل قانوني، لا يخالف القواعد الوطنية والدولية.