نوره الجسمي: التسويق السليم أحد عوامل إنجاح البطولات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكدت نوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق باتحاد الدراجات، أن التسويق الرياضي أصبح الآن من أهم العوامل التي تساهم في إنجاح البطولات والأنشطة التي تنظمها الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الدراجات؛ نظراً للدعم الذي تقدّمه لتوفير المتطلبات التي تحقق الأهداف المرجوة التي تتناسب مع رؤية الهيئة العامة للرياضة، وحرصها على وجود موارد أخرى معاونة تكون دافعاً للاتحادات الرياضية لمواصلة مسيرتها بشكل مميز.

وأعربت نوره الجسمي، عن سعادتها للنجاح اللافت الذي حققته اللجنة النسائية والتسويق باتحاد الدراجات في الفترة السابقة بدعم من مجلس إدارة الاتحاد برئاسـة أسامة أحمد الشعفار، وأثنت على جهـود أعضـاء اللجنـة ودورهم المتميز في نجاح البطولات والأنشطة التي نظمها الاتحاد للشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية على مدار الموسم.