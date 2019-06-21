ماوريسيو ساري: تأثرت كثيراً بمفاوضات يوفنتوس

المصدر: روما - د ب أ

قال الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال تقديمه مديراً فنياً لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنه تأثر كثيراً بعدما حاول حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه. وقال ساري خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، بملعب أليانز أرينا: «تلقي اتصالات من يوفنتوس كان بمثابة إحساس رائع، لأنني رأيت أن النادي كان مصمماً للغاية لاختياري». وأضاف ساري (60 عاماً)، أنه لا يشعر بأن التعاقد مع يوفنتوس، بعد ترك فريق تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، هو القرار الأكثر ثورية الذي اتخذه في مسيرته. وعن رحيله من نابولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قال ساري إنه شعر ببعض الشكوك حول قدرته على الاستمرار.