الإسباني لوبيز ينفي التلاعب في ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

نفى الإسباني فيليسيانو لوبيز لاعب كرة التنس، بشكل قاطع، تقريراً أشار إلى تلاعبه بنتيجة مباراة في الزوجي شارك فيها مع مواطنه مارك لوبيز في بطولة ويمبلدون عام 2017. وأشارت صحيفة «أل كونفيدنسيال» أول من أمس، إلى أن تحقيقاً لمكافحة الفساد في مباريات كرة القدم، أوصل إلى تسجيلات يدعي فيها المتلاعبون أن لوبيز وشريكه سيخسران مباراة للزوجي أمام الأستراليين مات ريد وجون وباتريك سميث، وخسر الثنائي الذي توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 2016 بأربع مجموعات. وكان فيليسيانو لوبيز قد انسحب من مسابقة الفردي ضد الفرنسي أدريان مانارينو لإصابة بقدمه.

وقال لوبيز بعد فوزه في مباراته الأولى في دورة كوينز «أشعر بأهمية القدوم إليكم، والنفي بشكل قاطع أي ارتباط مع أحداث متصلة بالتلاعب بالنتائج».