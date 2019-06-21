فاطمة سامورا تشرف على إصلاح «كاف»

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف) في بيان مشترك، أمس، إن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا ستشرف على شؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر اعتباراً من أغسطس المقبل، من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة.

وأضاف بيان الفيفا والكاف: اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للكاف طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الأفريقية والمساعدة على الإسراع في تطبيق عملية الإصلاح الجارية حالياً التي تهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة.

وبالفعل وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على مقترح الرئيس. وفي ضوء ذلك، اتفق الفيفا والكاف على تعيين فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.