شاهد.. "الإعصار" جوليا تفوز بسباق 100م في عمر 103 سنوات

المصدر: البيان الرياضي

فازت العداءة جوليا هوكينز الملقبة بـ "الإعصار" بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر يوم الثلاثاء الماضي في دورة رياضية للكبار بزمن قدره 46.07 ثانية، متخلفة بست ثوانٍ عن رقمها القياسي العالمي لمتجاوزي 100 سنة، لكنها تفوقت على المصنفة الثانية في الدورة؛ جوليا مانيجو (91 عامًا) بثانية كاملة.

وكانت هوكينز هي المرأة الوحيدة التي تجاوزت مائة عام تشارك في هذا السباق بعد انسحاب منافستها هوليس كيركلاند من تينيسي، بسبب إصابة.

وقالت هوكينز لصحيفة "بوكيرك جورنال" الأسبوع الماضي: "كلما تقدمت في العمر، فأنت بحاجة إلى تحديات"، "أنت بحاجة إلى عواطف. أعتقد أنك بحاجة إلى الكثير من المشاعر لأنها تبقيك على قيد الحياة وتنبهك".

وأضافت هوكينز أنها شاركت في مسابقة الجري اعتقادا منها أنه سيكون من الممتع محاولة خوض سباق 100 متر في عمر 100 عام. وقد ساعدتني تجربة ركوب الدراجات في مزرعتي في لويزيانا في الحفاظ على لياقتي البدنية.

وقد لاقت العداءة هوكينز اهتماما وطنيا بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي لمتجاوزي 100 سنة في سباق 100 متر في العام 2017، حيث كانت قناة "ESPN" العالمية من بين أولئك الذين سلطوا الضوء على إنجازاتها في السنوات الأخيرة.

شاهد السباق من خلال الفيديو الذي نشرته "رويترز" عبر منصتها على تويتر: