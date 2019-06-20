«الهيئة» توافق على فصل «القوس والسهم» عن «الرماية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على فصل اتحاد الإمارات للقوس والسهم عن اتحاد الإمارات للرماية، وتشكيل مجلس إدارة لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، ومجلس إدارة آخر خاص باتحاد الإمارات للرماية، وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في شأن الاتحادين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس للعام 2019 برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحضور كل الأعضاء أمس، وذلك في مقر الهيئة بدبي.

واعتمد المجلس اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية، بالإضافة إلى موافقته على الدعم المالي الإضافي للمشاركة في إعداد المنتخبات الوطنية، وفق البرامج الصادرة عن الاتحادات الرياضية في الدولة.

وتمت الموافقة على صياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية، تمهيداً لتعميمه على كافة الجهات الرياضية في الدولة.