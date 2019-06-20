غرامة مالية ضد سكولز بسبب المراهنات

المصدر: لندن - د ب أ

قدم بول سكولز لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اعتذاره أمس بعد أن جرى تغريمه 8000 جنيه إسترليني من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة، بسبب المراهنات على مباريات كرة القدم.

واعترف سكولز، الذي اعتزل اللعب في عام 2013، بأنه تراهن 140 مرة على مباريات كرة قدم في الفترة ما بين عامي 2015 و2019، وقد حذره الاتحاد الإنجليزي من تكرار الأمر في المستقبل.

وطبقا لقوانين الاتحاد الإنجليزي، لا يحق للاعبين أو مسؤولي كرة القدم الدخول في مراهنات على نتائج مباريات كرة القدم.