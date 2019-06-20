كوبا أمريكا.. «الفار» يحرم السامبا من الانتصار

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - أ ف ب

فرض منتخب فنزويلا التعادل السلبي على نظيره البرازيلي المضيف الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكوبا أمريكا 2019 التي شهدت فوز البيرو على بوليفيا 3-1. حكم المباراة التشيلي خوليو باسكونان وتقنية الفيديو «في إيه آر» كانا نجمي اللقاء بامتياز، بعد أن تدخلا لإلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب المضيف الذي غادر الملعب في سالفادور دي باهيا وسط صافرات الاستهجان من جمهوره.

وعلى الرغم من هذا التعثر، لا يزال المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البيرو التي أُجبرت أيضاً على التعادل السلبي مع فنزويلا في الجولة الأولى، لكنها عوّضت الثلاثاء بعدما حوّلت تخلفها أمام بوليفيا بهدف لمارسيلو مورينو (28 من ركلة جزاء)، إلى فوز 3-1 بفضل باولو غيريرو (45)، وجيفرسون فارفان (55)، وإديسون فلوريس (6+90).