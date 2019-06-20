23 ميدالية حصاد اتحاد المبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات للمبارزة اجتماعاً، أمس، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وتم عرض جملة من الموضوعات التي تصدرتها مناقشة حصاد الموسم الرياضي 2018 /‏‏2019، ومشاركة المنتخبات الوطنية ونشاط الاتحاد خلال الموسم، وحقق لاعبونا 23 ميدالية متنوعة على المستويين الفردي والفرقي.

وأكدت د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، أن الموسم جاء استثنائياً من ناحية المشاركات العربية والدورات التدريبية ، وأيضاً المشاركات الخارجية والإنجازات التي حققها برعاية الهيئة العامة للرياضة، حيث تم تنظيم 9 بطولات محلية ضمت 54 مسابقة.