خورفكان يوزع حقائبه الإدارية

المصدر: Ⅶ خورفكان - محمد فضل

عقدت شركة خورفكان لكرة القدم اجتماعها الأول برئاسة خليل غانم الحمادي وبحضور جميع الأعضاء في أعقاب التشكيل الجديد، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية على النحو التالي: عبدالله محمد عامر الحمادي نائباً لرئيس الشركة ومشرف المراحل السنية، ونايف حسن سالم المنصوري المدير المالي، وعلي خليل الحوسني مشرف الفريق الأول، ومبارك حسن مسعود الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية، كما جرى تشكيل بعض اللجان المعاونة وأبرزها لجنة البنية التحتية والإنشاءات برئاسة المهندس علي مسعود النقبي، ولجنة الشؤون الإدارية برئاسة المهندس عدنان علي حسن الحوسني.