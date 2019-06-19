شرطة دبي تطلع على خدمات مركز النور لتدريب أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

زار فريق الألعاب الحكومية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي بفئتيه الرجال والسيدات، مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم بدبي، وذلك في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تسعى شرطة دبي إلى تطويرها مع فئات المجتمع بهدف إسعادهم.

وقدمت أسفانا الخطيب مديرة مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، شرحا لوفد شرطة دبي حول الخدمات التي يقدمها المركز، والطرق وأساليب التعليم الحديثة المستخدمة لتأهيل ودعم طلاب المركز من أصحاب الهمم، والمكاسب العظيمة التي تحفظ للأسرة كيانها وتضمن لأفرادها الاستدامة، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية المناسبة بما يكفل الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع.

كما واطلع وفد شرطة دبي على التقنيات الحديثة المستخدمة،، إضافة إلى خدمات العلاج الوظيفي التي تساعد على تحسين أداء أصحاب الهمم.