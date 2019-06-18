إيقاف البحرينية كيروا أربعة أعوام

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس، فرض عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام على العداءة البحرينية يونيس كيروا، الفائزة بالميدالية الفضية في ماراثون السيدات بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بسبب المنشطات.

وأظهرت التحاليل في أول أبريل الماضي، وجود آثار منشط الدم «إي.بي.أو» في عيّناتها، ورفضت وحدة النزاهة مزاعم العداءة البحرينية، بأن تلك النتائج جاءت بسبب حقنة ملوثة.

وفي سباق ماراثون السيدات بأولمبياد ريو 2016، أحرزت كيروا المركز الثاني خلف الكينية جيميما سومجونج التي سقطت بعدها في اختبار الكشف عن المنشطات أيضاً.