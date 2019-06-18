انتقال بيل إلى بايرن إشاعة

المصدر: ميونيخ - د ب أ

نفى وكيل أعمال اللاعب غاريث بيل صحة تقارير صحفية تحدثت عن احتمال انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وفي حديث مع محطة (إي إس بي إن»، أكد جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أن الشائعات حول اهتمام بايرن بضم الجناح الويلزي (29 عاماً) هي مجرد «هراء»، نافياً ورود أي طلب من بايرن ميونيخ بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة «صن» البريطانية قد أوردت تقريراً في وقت سابق قالت فيه، دون أن توضح مصدرها، إنه من المحتمل أن يكون بيل من الوافدين الجدد إلى بايرن، وذكرت أن إدارة البايرن مستعدةً للعمل على إقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على أن يتحمّل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب.