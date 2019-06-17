ليكرز يطلق مع ديفيس مناورات «ميركاتو» السلة الأمريكية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

خطف لوس أنجليس ليكرز الأضواء من تورونتو رابتورز المتوج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، إذ تصدر ممثل ولاية كاليفورنيا عناوين الصحف بتعاقده مع لاعب ارتكاز نيو أورليانز بيليكانز أنطوني ديفيس، معلناً بدء المناورات الكبرى في سوق الانتقالات.

وبعد انقضاء أقل من عام على تعاقده مع «الملك» ليبرون جيمس من كليفلاند كافالييرز، نجح ليكرز في الظفر بثاني أكبر صفقة في الدوري بتعاقده مع ديفيس. وعلى رغم أن الإعلان عن هذه الصفقة لم يتم رسميا بعد، لكن وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وقناة «إي إس بي إن»، أكدت أن ليكرز وبيليكانز توصلا إلى اتفاق حول الصفقة.

وأوضحت قارير أن نيو أورليانز تخلى عن ديفيس مقابل حصوله على خدمات الثلاثي الذي كان يعد محوريا في مستقبل ليكرز، أي لونزو بول وبراندون إنغرام وجوش هارت، بالإضافة إلى ثلاثة اختيارات في الدور الأول من الـ«درافت»، بما في ذلك درافت 2019 (الاختيار الرابع) الذي سيتم الأسبوع المقبل.