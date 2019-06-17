الترجي يتوج بالدوري والأفريقي يبحث عن مدرب

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

تسلم أول من أمس، الترجي التونسي، درع البطولة التي أنهاها متصدراً بفارق نقطتين على النجم الساحلي، صاحب المرتبة الثانية، المتقدم بدوره على صاحب المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي بنقطتين.

وأنهى اتحاد بنقردان الموسم في المرتبة الرابعة، التي تخول له المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

من جهة أخرى، يبحث النادي الأفريقي عند مدرب جديد، بدلاً للفرنسي فيكتور زفونكا، وواكب مباراة النجم الساحلي وضيفه الأفريقي، مدرب برتغالي لمعاينة الفريق، بناء على دعوة من مسؤوليه، من أجل التعاقد معه. وأفاد مصدر في النادي الأفريقي، بأن مسؤوليه فكروا أيضاً في التعاقد مع مدرب فرنسي شغل في الموسم الماضي بالجزائر، في حال عدم الاتفاق مع المدرب البرتغالي.