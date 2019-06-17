تاناك ينتزع صدارة بطولة العالم للراليات وسوردو بطلاً لسباق سردينيا

المصدر: ألغيرو- أ ف ب

انتزع الإستوني أوت تاناك (تويوتا)، صدارة بطولة العالم للراليات، رغم حلوله خامساً في رالي سردينيا الإيطالي، المرحلة الثامنة من بطولة العالم، والتي فاز بها الإسباني داني سوردو (هيونداي)، مستغلاً عطلاً ميكانيكياً في سيارة الإستوني في المرحلة الخاصة الأخيرة.

وحل الفنلندي تيمو سونينن (فورد فييستا) ثانياً بفارق 13,7 ثوانٍ خلف الفائز، والنروجي أندرياس ميكلسن (هيونداي) ثالثاً بفارق 32,6 ثوانٍ.

وقال سوردو «إنه أمر مذهل! لا كلمات لوصف هذا الفوز. رغم خطأ (العطل الميكانيكي) تاناك، فالفوز رائع. (أنا) آسف لأوت»، علماً بأن الإسباني أحرز الفوز الثاني في مسيرته. وانتزع تاناك المركز الأول في الترتيب العام، برصيد بفارق أربع نقاط، أمام بطل الأعوام الستة الماضية، الفرنسي سيباستيان أوجييه، الذي كسب 4 نقاط في مرحلة «باور ستايدج»، بحلوله ثانياً أمام البلجيكي أوليفييه نوفيل صاحب المركز السادس.