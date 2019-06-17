زفاف ملكي لسيرجيو راموس

المصدر: إشبيلية- أ ف ب

حضر العديد من مشاهير كرة القدم الدوليين حفل زفاف قائد منتخب أسبانيا ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس من صديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو أول من أمس في إشبيلية. وقال الثنائي «نعم» في كاتدرائية إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم يقتصروا على عالم كرة القدم.

وتمكن المئات من الفضوليين الذين اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة لاعبين مثل الكرواتي لوكا مودريتش، جوردي ألبا أو الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فيما غاب زميل راموس السابق في الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل في الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.