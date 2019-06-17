حامد الروسي يدير بنجاح افتتاح «الأمم للطائرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أدار الحكم الدولي حامد الروسي، افتتاح الأسبوع الثالث لدوري الأمم للكرة الطائرة للرجال في فرنسا، ما بين منتخبي فرنسا وألمانيا، والتي انتهت لصالح أصحاب الأرض 3-1، وجاءت المباراة قمة بمستواها العالي، وبالتميز المعهود من الحكم الإماراتي العالمي.

وسبق أن أدار الروسي، بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال في مدينة غوانزهو الصينية، بمشاركة منتخبات إيطاليا وألمانيا وإيران والصين، في الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري. ثم شارك في إدارة مباريات دوري الأمم للسيدات من 3 إلى 7 يونيو الجاري في هونغ كونغ، بمشاركة منتخبات ألمانيا وإيطاليا والصين واليابان.