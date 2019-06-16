محمد صلاح يتلقى عرضين مغريين من عملاقي أوروبا

المصدر: رضا أبو العينين

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن تلقي نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح عرضاً مغرياً جداً من عملاق أوروبا والدوري الإسباني ريال مدريد، وآخر من كبير الدوري الإيطالي يوفنتوس.

ووفقا للتقارير فقد تساوت قيمة العرضين وبلغت 150 مليون جنيه إسترليني، غير أن التقارير أكدت أن النجم المصري الكبير رفض فكرة الرحيل عن قلعة الأنفيلد في الموسم الحالي، مفضلاً تأجيل خطوة تغيير الأجواء لنهاية الموسم المقبل.

وكان صلاح قد حل في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في العالم، خلال دراسة علمية عن أغلى 100 لاعب على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الدولي للدراسات الرياضية "سي آي إي إس"، الشريك للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يتخذ من مدينة نيوشاتل السويسرية مقرا له، أن القيمة التسويقية لصلاح بلغت حاليا 219.6 مليون يورو، ليحتل المركز الثاني في القائمة خلف النجم الفرنسي بول بوغبا (المتصدر) لاعب مانشستر يونايتد، الذي بلغت قيمته التسويقية 252 مليون يورو.

ونجح صلاح خلال الموسم المنصرم في تسجيل اسمه ضمن أساطير ليفربول بعد أن قاد الريدز لإحراز سادس الألقاب الأوروبية على حساب توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية.

وحافظ الفرعون المصري على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالمشاركة مع زميله في ليفربول ساديو ماني، ونجم أرسنال أوباميانغ.

ويستعد صلاح لقيادة منتخب الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم الأسبوع المقبل، حاملاً آمال الجماهير المصرية في تحقيق النجمة الثامنة كأكبر رقم قياسي في تاريخ القارة السمراء.