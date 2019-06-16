خطيبة دي ليخت تكشف عن وجهته المقبلة

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت ملامح مستقبل المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت تتضح، بعد رحلة قامت بها خطيبته آن كي مولينار برفقة والدتها.

وحسب صحيفة «دي تليغراف» الهولندية، فإن خطيبة لاعب أياكس زارت باريس مع والدتها للبحث عن منزل جديد، ما عزز التكهنات بشأن انتقال دي ليخت إلى سان جرمان.

ويبدو أن بطل فرنسا يتصدر سباق الفرق الساعية لضم دي ليخت (19 عاماً)، بعد جلسة جمعت مسؤولي النادي مع وكيل اللاعب مينو رايولا مؤخراً، وعرض «لا يُرفض» براتب سنوي يبلغ نحو 20 مليون يورو. وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت أول من أمس، إن برشلونة يفقد الأمل في الحصول على خدمات اللاعب، حيث إنه لن يتمكن من رفع عرضه براتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو فقط.

ولفت دي ليخت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج أياكس بثنائية الدوري والكأس المحليين، فضلاً عن بلوغ الفريق نصف أبطال أوروبا. وكان بطل إسبانيا يسعى إلى ضم دي ليخت، بعدما تعاقد بالفعل مع زميله في أياكس لاعب الارتكاز فرانكي دي يونغ، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى صفقات قوية لتعزيز خطي الدفاع والوسط.