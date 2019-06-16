الزلفاني يفاجئ المريخ السوداني ويتعاقد مع ظفار العماني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي ظفار العماني أمس عن تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، لتولي الإدارة الفنية للفريق في المرحلة القادمة، وفاجأت إدارة النادي العماني نادي المريخ السوداني وأكملت التعاقد مع المدرب التونسي الجنسية .

وقاد وكيل اللاعبين فيصل العرفي المفاوضات بين النادي العماني.وتقدم محمد جعفر قريش نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، الرئيس المكلف ونائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ باستقالته رسمياً من العمل في إدارة نادي المريخ، وسلم قريش استقالته للمفوضية والاتحاد السوداني ومجلس إدارة نادي المريخ .

وبعث قريش برسالة لوسائل الإعلام ، أعلن فيها استقالته من رئاسة نادي المريخ، يذكر أن عدداً من أوامر القبض صدرت من جهات عديدة لديها مستحقات مالية بطرف النادي، وصدرت أوامر قبض بالفعل في مواجهة قريش بصفته رئيس النادي المكلف.