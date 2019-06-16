نانسي الفرنسي يهاجم إشبيلية

المصدر: مدريد - وكالات

وجّه نادي نانسي الفرنسي اتهامات لنظيره الإسباني إشبيلية، بأنه تهرب من دفع مبلغ مالي نظير بيع المدافع كليمنت لانجليه إلى برشلونة بطل «الليغا».

وضم النادي الكتالوني اللاعب الفرنسي من إشبيلية الصيف الماضي، مقابل 35.9 مليون يورو.

وعندما انتقل لانجليه من نانسي إلى إشبيلية في صيف عام 2017، نص العقد الموقع بين الناديين على حصول الطرف الفرنسي على نسبة 12 بالمئة، من قيمة الانتقال التالي للاعب صاحب الـ22 عاماً. وتقدر هذه النسبة في صفقة انتقال لانجليه إلى برشلونة، بـ3.7 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي يزعم نانسي إنه لم يستلمه من إشبيلية حتى الآن، بعد مرور عام على الصفقة.

وحسب «ماركا» الإسبانية، فإن إشبيلية لم يدفع المبلغ لأن برشلونة ضم المدافع بتفعيل الشرط الجزائي ، لا بالتفاوض مع النادي . يشار إلى أن نانسي بحاجة ماسة إلى الأموال، إذ أنه هبط إلى الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي بسبب أزمات مالية.