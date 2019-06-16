إنييستا يخطف الأنظار مجدداً في اليابان

المصدر: طوكيو - وكالات

خطف النجم الإسباني أندريس إنييستا، الأنظار مجدداً بعد أن قاد فريق فيسيل كوبي للفوز على مضيفه طوكيو بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الياباني لكرة القدم.

وسجل إنييستا هدف فوز فريقه فيسيل كوبي على طوكيو في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة على طرف منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة لتسكن شباك الفريق المضيف ليرفع فيسيل كوبي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد طوكيو المتصدر عند 33 نقطة.

وفي المباراة الثانية فاز شيميزو إس بالس على يوكوهاما إف مارينوس 3 /‏‏ 2.

وسجل هدفي شيميزو كل من كو ماتسوبارا وداينفريس دوجلاس وكينتا نيشيزاوا في الدقائق 59 و89 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدفي بوكوهاما كل من إدجار جونيور وتيروهيتو ناكاجاوا في الدقيقتين 32 و81. وشهدت المباراة طرد ماركوس جونيور في الدقيقة 82. ورفع شيميزو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد يوكوهاما عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز أوراوا ريد دياموندز على ساجان توسو بهدفين نظيفين سجلهما تومويا يوجاجين وشينزو كوروكي في الدقيقتين 31 والأخيرة من المباراة. ورفع أوراوا رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد سجان توسو عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير. وفي المباراة الرابعة، فاز سينداي على مضيفه ياماجا بهدف نظيف .