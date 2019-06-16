موراي يواجه الثنائي الأعلى تصنيفاً

المصدر: لندن - وكالات

سيواجه أندي موراي بطل ويمبلدون مرتين الثنائي الأعلى تصنيفاً في منافسات الزوجي ببطولة كوينز للتنس خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح عندما يعود من إصابة في أعلى الفخذ ليتعاون مع زميله الإسباني فليسيانو لوبيز في البطولة التي تبدأ غداً.

وسيخوض موراي (32 عاما) منافسات الزوجي ضمن خطواته الأولى للعودة لبطولات المحترفين بعد خضوعه لجراحة ،وكانت آخر مباراة لعبها في بطولة استراليا المفتوحة في يناير الماضي. ومن المتوقع أن يشارك اللاعب البريطاني أيضا بمنافسات الزوجي في ايستبورن في الأسبوع التالي وفي ويمبلدون. ويتصدر اليوناني ستيفانوس تيتيباس التصنيف في منافسات الفردي في كوينز ويليه الجنوب أفريقي كيفن أندرسون .