كايلي مينوغ تحيي حفلاً لجمهور بطولة «طيران الإمارات للرجبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُحيي نجمة البوب العالمية كايلي مينوغ حفلاً غنائياً لجماهير بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في 6 ديسمبر 2019، بمناسبة احتفاء البطولة، التي تعد أكبر حدث رياضي واجتماعي في دبي، بالذكرى الـ 50 لانطلاقتها.

وتُقدم مينوغ، التي توجت مسيرتها الحافلة على مدى 30 عاماً، بجائزة غرامي الموسيقية العالمية، مجموعة من أشهر أغنياتها على خشبة مسرح ملعب ذا سيفنز في التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول في يوم الجمعة 400 درهم، وليومي الحدث (19 و20 ديسمبر) 500 درهم.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات: «نود أن يحتفل جمهور هذا الحدث الذي يقام منذ فترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط بالذكرى الخمسين للبطولة على نحو مميز خلال متابعته لأقوى منافسات الرجبي العالمية على مدى ثلاثة أيام، وأن يتمتع بالكثير من الفعاليات الموجهة للأسرة والأطفال، ونحن سعداء بتقديم واحدة من أنجح الفنانات في العالم إلى جماهير البطولة، التي تعد أضخم احتفالية رياضية على مدار العام، وكايلي مينوغ من أشهر مغنيات البوب في العالم وجديرة بمشاركتنا الاحتفال باليوبيل الذهبي لبطولتنا الرائعة».