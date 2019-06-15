قلق جماهيري بعد أداء «الفراعنة» أمام تنزانيا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

لم يقنع المنتخب المصري جماهيره، بعد الأداء المتواضع، في المباراة الودية التي خاضها أمام منتخب تنزانيا، أول من أمس ضمن الاستعدادات لأمم أفريقيا، وسيطرت حالة من القلق على الجماهير، بعد ظهور بعض العيوب الفنية في المباراة التي حقق فيها منتخب مصر الفوز بهدف دون مقابل.وفي غياب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فشلت محاولات تهديد مرمى منتخب تنزانيا.

وغادر صلاح الملعب منفرداً وتوجه إلى غرف الملابس، برفقة حارسه الشخصي، قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق خوفاً من تزاحم الجماهير حوله. وفوجئ صلاح بمشجع من أصحاب الهمم، يتوجه إليه عند مقاعد البدلاء، وسلم له رسالة ورقية، قرأها صلاح ثم قام بعد ذلك بالتقاط صور تذكارية مع المشجع، بمساعدة محمد النني، الذي التقط الصور، بالهاتف الشخصي للمشجع.