مارادونا يرحل عن تدريب دورادوس المكسيكي لأسباب صحية

المصدر: بيونس آيريس - وكالات

قرر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سيناولا المنافس بدوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، لأسباب صحية، حسب ما أعلنه محاميه أول من أمس.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دييغو مارادونا قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس. وبناء على نصيحة الأطباء، سيخصص وقته لرعاية صحته، وسيخضع لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة». وقال تونو نونيز رئيس النادي المكسيكي عبر تويتر «دييغو! أبواب دورادوس دائماً مفتوحة لك. الأولوية لصحتك».